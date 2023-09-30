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«У нас было преимущество». Тренер «Северстали» высказался о разгроме от «Локомотива» — 0:5

«У нас было преимущество». Тренер «Северстали» высказался о разгроме от «Локомотива» — 0:5
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал разгромное поражение в матче с «Локомотивом» со счётом 0:5.

«Думаю, что счёт не отражает соотношения сил. У нас было преимущество, особенно во втором периоде. Но мы, к сожалению, не преобразовали это преимущество в голы, даже проигрывая 0:2. Соперник традиционно системный, хорошо обороняется. Нужно было найти ключи к воротам Ивана Бочарова. Большинство, к сожалению, не сработало в очередной раз. Мы могли бы вытащить эту игру, если бы реализовали большинство.

В концовке пропустили несколько шайб? Мы пропустили третий гол и затем сняли вратаря, чтобы, собственно, спасти игру. Пропустили четвёртую, и уже там в концовке ребята удалились. Получили пятую пропущенную шайбу.

Четверо игроков в списке травмированных, насколько это большая проблема для команды? Мы уже привлекли тех ребят, которые были в командировке в Воронеже. Они играют», — приводит слова Козырева официальный телеграм-канал «Северстали».

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