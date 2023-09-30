Овечкин поприветствовал своего сына у заградительного стекла после матча с «Детройтом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поприветствовал своего сына после своего первого матча предсезонной подготовки с «Детройт Ред Уингз» (4:3).

Капитан «столичных» по завершении встречи подъехал к заградительному стеклу и «дал кулачок» одному из своих сыновей. После чего, улыбнувшись и получив ответный «кулачок», поехал обратно к команде.

ВИДЕО

Напомним, в ночь с 28 на 29 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Капитан столичной команды, проведший первый матч на текущей предсезонке, отдал результативную передачу.