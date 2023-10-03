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Пакетт: не хотел затягивать с контрактом КХЛ. Кто знает, как мог повлиять лимит?

Пакетт: не хотел затягивать с контрактом КХЛ. Кто знает, как мог повлиять лимит?
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Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, как решил подписать контракт с бело-голубыми.

«Агент общался с несколькими командами, но я быстро определился с выбором. Не хотел с этим затягивать, особенно после сокращения лимита на легионеров. Кто знает, как бы это могло повлиять? «Динамо» сделало хорошее предложение на два года, я сразу решил принять его. Не хотел ждать», – сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности пять очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате».

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