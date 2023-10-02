TSN назвал места с 50-го по 41-е топ-50 лучших игроков НХЛ, туда попали Бедард и Стэмкос

TSN начал составление топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Сегодня, 2 октября, были объявлены места с 50-го по 41-е.

Примечательно, что в эту десятку попал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. Хоккеист, задрафтованный летом 2023 года под первым номером, не провёл в НХЛ ещё ни одной встречи.

Места с 50-го по 41-е:

50. Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»);

49. Алекс Пьетранжело («Вегас Голден Найтс»);

48. Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»);

47. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);

46. Джош Моррисси («Виннипег Джетс»);

45. Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз»);

44. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»);

43. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»);

42. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон Ойлерз»);

41. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»).