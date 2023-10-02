TSN назвал места с 50-го по 41-е топ-50 лучших игроков НХЛ, туда попали Бедард и Стэмкос
TSN начал составление топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Сегодня, 2 октября, были объявлены места с 50-го по 41-е.
Примечательно, что в эту десятку попал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. Хоккеист, задрафтованный летом 2023 года под первым номером, не провёл в НХЛ ещё ни одной встречи.
Места с 50-го по 41-е:
50. Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»);
49. Алекс Пьетранжело («Вегас Голден Найтс»);
48. Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»);
47. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);
46. Джош Моррисси («Виннипег Джетс»);
45. Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз»);
44. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»);
43. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»);
42. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон Ойлерз»);
41. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
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