Игнатьев — о матче с «Динамо»: просто наиглупейшие удаления. Их нельзя было допускать

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (2:3).

«К сожалению, нам не удалось перевернуть этот исторический момент и впервые обыграть московское «Динамо». Но, будем надеяться, что у нас всё ещё впереди. Что касается игры, то соперник очень мощно начал и был гораздо быстрее нас в первом периоде. Тот гол, который они забили, стал следствием их слаженных действий. Нам удалось закончить первый период со счётом 1:1, чему мы были очень рады. Первые два периода «Динамо» было поинтереснее, а в третьем периоде мы нашли в себе эти силы, и у нас были все возможности, чтобы сравнять счёт. Третий период в нашем исполнении был хорош.

Мы сыграли сегодня дисциплинированнее обычного в плане удалений? Я не соглашусь с вами. Мы сегодня сыграли недисциплинированно, потому что те удаления, которые мы заработали, их не должно было быть. Это были просто наиглупейшие удаления, которых можно было избежать. И уж зная, что у соперника 35% реализации большинства, это и надо было делать. Вот эта часть мне сегодня не понравилась. Мне очень понравилось, как ребята отреагировали в третьем периоде на всё то, что происходило до этого. Очень горд за их самоотдачу, но по поводу удалений я с вами не соглашусь. Они были глупыми. И их нельзя было допускать против такой команды. Да, их всего было три. По количеству вроде да, но по качеству нет», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.