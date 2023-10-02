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«Скажи им, что и я тут, не только Кросби!» Малкин пошутил перед мастер-классом для детей

«Скажи им, что и я тут, не только Кросби!» Малкин пошутил перед мастер-классом для детей
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и капитан «пингвинов» Сидни Кросби приняли участие в мастер-классе для юных хоккеистов в городе Кол-Харбор — родном месте канадца.

Перед выходом на лёд, сидя в раздевалке, игроки слышали скандирования со льда. Малкин присоединился к этим крикам и, говоря «Кросби! Кросби!» попытался попасть бутылкой в мусорную корзину. У Евгения не получилось, и он выругался на русском языке.

После этого Малкин сказал вратарю Тристану Джерри, который также поучаствовал в мастер-классе: «Сходи к ним и скажи, что я тоже тут, не только Кросби! Скажи им: Джерри, Джерри. Джерри, Джерри! Малкин! Не Кросби!»

Затем хоккеисты «Питтсбурга» вышли к юным игрокам, и их поочерёдно представили детям.

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