Финский исследователь — об интервью Задорова: такие слова будут болезненными для России

Финский исследователь Маркку Йокисипиля поделился мыслями о резонансном и скандальном интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова журналисту Юрию Дудю*.

«Столь прямую критику и резкие высказывания слышали немногие. Немногие люди хотели пойти на такой риск.

Это исключительная речь, учитывая все слои общества. Это одно из наиболее заметных критических заявлений. Это очень значимые заявления, особенно для тех, кто следит за спортом. Такие слова, несомненно, будут болезненными для России. Задоров явно не собирается возвращаться туда сразу и не должен.

Надеюсь, НХЛ подумает о том, что им следует поддерживать и тех игроков, которые думают иначе, чем Овечкин», — приводит слова Йокисипиля Yle.

*признан иноагентом в РФ