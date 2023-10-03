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Легенда «Кэпиталз» об Овечкине: не думал, что кто-то может прикоснуться к рекорду Гретцки

Легенда «Кэпиталз» об Овечкине: не думал, что кто-то может прикоснуться к рекорду Гретцки
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Легендарный голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг поделился мнением о погоне российского капитана команды Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Немецкий вратарь выступал за «Кэпс» с 1990 по 2008 год.

«Мог ли представить, что он забьёт 822 гола и получит шанс побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ? Я думал, что он особенный, но не настолько же! Конечно, нет. Я не думал, что кто-то сможет прикоснуться к рекорду Гретцки. Не хочу умалять заслугу вратарей прошлого, но здесь дело просто в комбинации вещей: в том, как команды играют сейчас, насколько хороши вратари, в долголетии. Всю свою карьеру Ови был относительно здоров. Да, он пропустил несколько матчей из-за травмы спины, боли в колене или чего-то ещё, но этот парень особенный. Он лучший природный снайпер на планете. Независимо от того, побьёт он рекорд или нет, по моему мнению, он лучший голеадор от природы», — приводит слова Колцига официальный сайт НХЛ.

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