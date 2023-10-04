«Нью-Джерси» отправил в АХЛ экс-защитника «Локомотива» Даниила Мисюля, сообщает пресс-служба клуба. В начале мая 22-летний Мисюль подписал с «Нью-Джерси» контракт на два года.

Ранее Мисюль в интервью «Чемпионату» заявлял, что он планирует пробиваться в НХЛ и готов к тому, что «Дэвилз» отправят его в клуб АХЛ «Ютику».

Мисюль был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2019 года под общим 70-м номером. В сезоне-2022/2023 защитник принял участие в 67 матчах за ярославский «Локомотив», сделав восемь результативных передач.

Ранее российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин заявил, что защитнику «Дэвилз» Даниилу Мисюлю будет непросто пробиться в основной состав команды из-за высокой конкуренции среди игроков обороны.