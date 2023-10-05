Владимир Крикунов: Ковальчуку не стоит возвращаться

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что не считает возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак» хорошей идеей.

«Нужен ли нынешнему «Спартаку» Ковальчук, может ли он ещё вернуться в большой хоккей? Думаю, Илье не надо возвращаться. Смысла не вижу. Он уже всё доказал, где надо выступал. А сейчас напрягаться, лезть куда-то. Надо всё равно когда-то заканчивать, пока ты ещё кому-то нужен», — сказал Крикунов в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Ковальчук является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/2021.

Ранее Ковальчук получил специальный перстень по случаю попадания в символическую сборную 15 сезонов Континентальной хоккейной лиги.