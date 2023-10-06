The Athletic назвал вратарей, которые должны совершить прорыв в новом сезоне НХЛ

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер составил топ вратарей, которые должны совершить прорыв в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

В него попали семь голкиперов. Среди них большинство ближе к завершению сезона-2022/2023 уже отвоевали место в основе. Например, 25-летний шведский голкипер «Миннесоты Уайлд» Филип Густафссон, 21-летний канадский вратарь «Баффало Сэйбрз» Девон Леви или 24-летний чешский голкипер «Анахайм Дакс» Лукаш Достал. В списке также оказался 23-летний швейцарский страж ворот «Нью-Джерси Дэвилз» Акира Шмидт. Хоккеист с ноября 2022 года был основным в составе «дьяволов»

В список попали 22-летний американский вратарь «Калгари Флэймз» Дастин Вольф, 23-летний канадец из «Сент-Луис Блюз» Джоэль Хофер и 21-летний американец Дрю Коммессо из «Чикаго Блэкхоукс».