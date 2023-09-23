«Будто Боб кормит медведя, но это Россия!» Интервью с Бобровским в американском подкасте

Вратарь вернулся во «Флориду», но это лето было для него незабываемым. Безумным стал не только забег за Кубком Стэнли, но и отдых в России.

Безумные выходные с медведями? Катание на лошадях по российским лесам? Тренировки даже летом? День рождения в тренировочном лагере? Потрясающий забег в плей-офф, который теперь забыт?

Это всё относится к одному из лучших российских вратарей в истории НХЛ Сергею Бобровскому. 20 сентября голкиперу «Флориды Пантерз» исполнилось 35 лет. По этому случаю его пригласили на подкаст Tobin & Leroy Show — к журналисту Брендану Тобину и бывшему игроку в американский футбол Лерою Хорду. И Боб рассказал массу занимательных историй.

«Нет времени праздновать. Мы просто привыкаем к этому»

Тобин: Очень рад, что Сергей зашёл к нам, что есть возможность поговорить с тобой. Прежде всего, Сергей, с днём рождения!

Боб: Спасибо!

Лерой: С днём рождения!

Т: Что у тебя сегодня было, чувак? Что-нибудь интересное?

Б: Просто день общения со СМИ и тесты, не так много всякого.

Т: Ты будешь праздновать в эти выходные? Может быть, проведёшь время с семьёй или что-то ещё, что ты делал до начала лагеря?

Б: Что ж, мы собираемся устроить ужин сегодня вечером, вместе поужинать. Ничего особенного. Обычно ты знаешь, что сейчас тренировки, что пришло время тренировочных сборов. Так что у тебя нет времени праздновать или собирать всех вместе, потому что большинство моих хоккейных друзей сейчас со своими командами. Мы просто к этому привыкаем, так что ничего страшного.

Л: Если твой день рождения выпадает на время тренировочного лагеря, ты просто знаешь, что не сможешь отпраздновать свой день рождения.

Б: В точку!

«Стараюсь уйти в другие виды спорта»

Т: Когда наступает время, когда тебе действительно нравится оттачивать своё мастерство? Когда наступает время, когда тебе нужно перестать отдыхать и начать концентрироваться на хоккее?

Б: Вероятно, сейчас самое время сосредоточиться на хоккее. У нас был напряжённый сезон, напряжённое лето. С нами много чего приключилось в прошлом сезоне. Поэтому летом я стараюсь [делать что-то] в особенности для своего разума. Стараюсь уйти в разные виды спорта и просто отвлечься от хоккея, восстановить силы и подготовиться к следующему сезону.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

Л: Это безумие! Будучи футболистом, я мог выходить на поле, тренироваться и заниматься всякими футбольными делами. Но в хоккее ты не можешь находиться на льду круглый год. Что ты делаешь в межсезонье? Просто силовые тренировки, тренировки на выносливость, а всякие хоккейные вещи ты делаешь уже потом, когда приезжаешь в лагерь?

Б: Да, я по-прежнему катаюсь на коньках два раза в неделю, по-прежнему оттачиваю свои движения в воротах самостоятельно. Работаю над движениями, над техникой движений. Как ты упомянул, на льду и вне его совершенно разная нагрузка. Ты можешь дублировать ту же самую нагрузку, нагружать те же мышцы, работая вне льда. Но ты должен чувствовать экипировку. Снаряжение для меня — вторая кожа. Я должен помнить, моё тело должно помнить это и ощущать себя комфортно в экипировке. Если ты пропустишь два месяца, то это будет слишком большой перерыв, чтобы вернуться в форму в первый же день тренировочного лагеря. Это будет слишком требовательно по отношению к телу. Так что мне нравится сохранять низкую интенсивность, но при этом всегда продолжать работать и двигаться вперёд.

«У нас на пути было так много препятствий, плей-офф стал испытанием»

Т: Боб, что для тебя значил прошлый сезон? Ты приехал сюда с большими целями, и вы прошли весь путь до финала Кубка Стэнли. У вас было много препятствий в регулярном чемпионате, а потом вы, ребята, попали в плей-офф и устроили невероятный забег. В какой момент вы поняли: эй, ребята, мы можем сделать нечто особенное!

Б: Мы верили с первого дня тренировочных сборов. Мы верим друг в друга. Руководство провернуло насколько обменов. Возникли вопросы, хорошо это или плохо. Но мы, игроки, всегда приходим сюда, работаем каждый день. Работаем ради друг друга, поддерживаем друг друга, веселимся. И мы двигаемся, идём дальше. Это поток, который не остановится. Мы плывём по течению и смотрим, куда сможем добраться. Это непросто, это вызов. У нас на пути было так много препятствий. Забег в плей-офф тоже стал испытанием. Нам на пути попалось так много препятствий, барьеров. Но этот процесс стал очень приятным и весёлым вместе с моими товарищами по команде.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

Т: Ты всегда говоришь, что очень сосредоточён на всём, что будет дальше. Когда наступает лето, уделяешь ли ты время тому, чтобы подумать о том, насколько дикой была эта атмосфера? У вас было так много сумасшедших овертаймов, и я даже не могу себе представить, каково это для тебя. Это буквально матч всей серии, на кону стоит вся серия. И часто ответственность ложится на твои плечи. Хотя я знаю, что и на плечах твоих товарищей немало, но все смотрят в первую очередь на человека в воротах.

Б: Да, это давление, и ты наслаждаешься им. Самое главное для меня, когда начинается плей-офф, — это наслаждаться каждым моментом, будь то на льду или вне его. В этом вся суть — наслаждаться каждой частичкой момента. Это то, что я пытался и пытаюсь сделать. А летом я стараюсь двигаться дальше. Лето уже наступило. Я стараюсь жить настоящим и наслаждаться летом без какого-либо давления. Проводить время со своей семьёй, с друзьями, бывать в других ситуациях. Вот каков мой подход.

«Мы видели медведей. Они были довольно большими»

Т: Какой самый весёлый момент лета?

Б: Всё лето было хорошим. Я повидался с друзьями, с семьёй. Я немного попутешествовал. Съездил на природу и в горы.



Л: Природа и горы?! (смеётся)



Б: Я люблю их (улыбается). Они расположены на юге России, это место называется Адыгея. Мы поехали на три дня, устроили лагерь. Поднялись на гору, а затем вернулись, покатались на лошадях. Это было круто. На мой взгляд, это один из лучших способов расслабиться и привести в порядок голову — побыть на природе.

Л: Отгородиться от всего? (смеётся)

Б: Да, да, именно так! Телефона просто не существует. Тебе не нужен телефон. Ты просто находишься в этом моменте. Вдыхаешь природу, дышишь хорошим свежим воздухом, заряжаешься энергией. Это омолаживает.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

Т: Были ли там какие-нибудь дикие животные, кроме лошадей? Может быть, ты прошёл мимо медведя или что-то в этом роде?

Б: Было несколько медведей, да.

Л: Я ухожу, я городской парень (смеётся).

Б: (Смеётся.) Да, мы видели их издалека. Интересно увидеть медведей в рамках их мира.

Т: Как близко вы подобрались к ним?

Б: Что ж, ты пытаешься быть как можно дальше, очевидно. Не хочется находиться рядом с ними.

Л: Вот почему «нематериальные активы» убивают в ужастиках! Потому что они «просто хотят посмотреть» (смеётся). Просто подобраться поближе к медведю!

Т: В этом году я проводил лето в Теннесси, и как будто этим медведям было всё равно! Они хотели бы зайти прямо во внутренний дворик…

Л: Потому что они одомашнены!

Т: Потому что думают, что у тебя есть закуски! Так что я не знал, подошли бы они так близко к вам…

Б: Нет, мы держались на расстоянии!

Л: Это звучит так, будто бы Боб кормит медведя закусками, катается на лошадях в лесу! Но это Россия, это не медведи в Теннесси!

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Т: Да, они типа были медведями гризли, они были большими?

Б: Они были довольно большими, да.

«Самое важное — не думать, что всё даётся легко»

Т: Боб, с началом нового сезона вам, очевидно, придётся перевернуть страницу. Но насколько было полезно для вас то, чего вы добились в прошлом году? Какая польза от этого? Имеет ли это вообще значение, это придаёт уверенности или вы чувствуете, что всё просто стёрлось и вам нужно начинать всё заново?

Б: Думаю, в этом есть свои плюсы, свои минусы. Всё зависит от того, как ты смотришь на это. Определённо, это новый старт для всех, для каждой команды, для каждого хорошего игрока. Это нечто новое. Конечно, ты должен быть воодушевлён открывающимися перед вами возможностями и стоящими перед вами вызовами. Мы определённо получили отличный опыт, большинство из нас получили потрясающий опыт в плей-офф в прошлом году. Но ключевой и самый важный момент — не думать, что тебе всё даётся легко. Это, наверное, самый важный вызов. Ты начинаешь всё сначала, с нуля, и тебе нужно снова достичь той точки, до которой ты уже добрался в прошлом году. И продвинуться немного дальше.

Сергей Бобровский во «Флориде» Фото: AP/TASS

Л: Надеюсь, что вы лучше начнёте сезон в этом году. Тебе не кажется, что это было напряжённо? Ребята, вы долгое время были в напряжении в прошлом году.

Б: Да, определённо. Но это помогло нам во время плей-офф. Напряжённые матчи, игра до первого гола — это серьёзно нам помогло. Думаю, что мы добились огромного прогресса в прошлом году в этой области, особенно что касается того, чтобы чувствовать себя комфортно в сложных матчах.

Т: Сергей Бобровский, мы ценим время, которое ты нам уделил. Удачи в лагере, с днём ​​рождения! Наслаждайся всем, чем сможешь. Надеюсь, ты получишь любимый торт, который съешь сегодня вечером. В семье Бобровских есть любимый торт, который ты всегда просишь?

Б: Моя жена приготовит немного еды, какой-нибудь торт. Посмотрим, может быть, это будет сюрприз!

Т: Ценю тебя, приятель, спасибо.

Б: Спасибо большое, что пригласили меня.