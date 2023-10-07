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Нюландер разрешил агенту вести переговоры с «Торонто» о новом контракте по ходу сезона

Нюландер разрешил агенту вести переговоры с «Торонто» о новом контракте по ходу сезона
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Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер разрешил агенту продолжать переговоры с «Мэйпл Лифс» по ходу сезона, сообщает The Athletic. Клуб и игрок пытаются договориться об условиях нового контракта. При этом форвард отметил, что попросил своего агента Льюиса Гросса не предоставлять отчёты о положении дел, пока стороны не приблизятся к соглашению.

По информации источника, сам форвард не хочет идти на уступки. Он объясняет это тем, что ранее игроки команды при переговорах тоже не шли на уступки. У Нюландера по контракту с «Торонто» остаётся один сезон с кэпхитом $ 6,96 млн. С 1 июля вступило в силу ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

Летом следующего года швед может стать неограниченно свободным агентом.

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