Журналист TSN: забивать голы — это единственное, что Овечкин делает великолепно

Журналист TSN Майк Джонсон высказался о попадании российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. Нападающий столичной команды занял 33-е место.

«Для меня — слишком высоко, потому что в моём списке его вообще нет. Вообще! Величайший снайпер всех времён, он обгонит Гретцки. Да, в прошлом году он забивал голы, это единственное, что он делает великолепно. Но давайте копнём поглубже, он был вторым в лиге по голам в пустые ворота, это увеличило общее количество голов. Он выходит [на концовки] не потому, что является отличным игроком оборонительного плана, он выходит забивать, старается побить рекорд. У него только 20 голов «5х5» в прошлом году, это 31-е место в лиге. Только 11 первых передач «5х5» — 121-е место в лиге. Да, он великолепен по части забивания голов, но не более», — сказал Джонсон в эфире TSN.