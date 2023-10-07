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Ротенберг отреагировал на назначение главным тренером «России 25» на Кубок Первого канала

Ротенберг отреагировал на назначение главным тренером «России 25» на Кубок Первого канала
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поделился мнением о предстоящем Кубке Первого канала — 2023. Специалист будет руководить сборной «Россия 25», которая будет представлять Россию на турнире. Само мероприятие впервые пройдёт в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Кубок Первого канала пройдёт с 14 по 17 декабря. «Россия 25» сыграет с Китаем, Беларусью и Казахстаном.

«Кубок Первого канала в Петербурге!

Нашу страну на традиционном декабрьском турнире будет представлять «Россия 25». Хочу поблагодарить за доверие лично президента ФХР Владислава Третьяка и членов тренерского совета: председателя Бориса Майорова, Аркадия Ротенберга, Владислава Третьяка, Бориса Михайлова, Владимира Юрзинова, Павла Буре, Игоря Тузика, Зинэтулу Билялетдинова, Алексея Кудашова, Валерия Брагина, Олега Браташа, Владимира Крикунова и Сергея Светлова. Мы сделаем всё, чтобы порадовать наших болельщиков. Для наших молодых хоккеистов это отличный шанс в серьёзной борьбе проявить себя.

Мы прекрасно понимаем, насколько плотный и трудный календарь в КХЛ, многие опытные игроки играют практически без пауз, времени на восстановление у них очень мало. Но наши молодые ребята ещё во время турне по регионам показали, что готовы играть на самом высоком уровне, для них это возможность сделать следующий шаг вперёд.

С составом мы определимся позднее, но не сомневаюсь, что все, кого мы пригласим, с радостью откликнутся на вызов. Наши ребята настоящие патриоты, они понимают, что надевать свитер сборной страны — огромная честь. Постараемся показать такой же яркий и атакующий хоккей, как и во время Суперсерии», — говорится в сообщении.

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