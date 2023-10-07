Капитан «Северстали» объяснил такой разгромный счёт в матче с «Сочи»

Капитан и защитник «Северстали» Василий Токранов прокомментировал разгромную победу команды во встрече с «Сочи». Череповчане сокрушили южный клуб со счётом 10:1. Токранов в этом матче забросил шайбу и отдал результативную передачу.

«Хорошо сыграли сегодня. После предыдущей игры в деталях разобрали ошибки: тренерский штаб показал на видео, в чём мы уступили. Мы постарались сегодня исправиться. Результат на табло. Почему такой разгромный счёт? Мы реализовали все свои моменты сегодня. Поэтому столько голов. Через день у нас игра. Будем готовиться к ней. Будем выкладываться по полной», — приводит слова Токранова официальный телеграм-канал череповчан.

Напомним, в Сочи на арене «Большой» состоялась очередная встреча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. Местный «Сочи» сыграл с череповецкой «Северсталью» и потерпел сокрушительное поражение со счётом 1:10 (1:2, 0:2, 0:6).