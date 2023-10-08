Bleacher Report сделал неожиданный прогноз, сколько голов забьёт Овечкин в новом сезоне

Журналист Bleacher Report Адам Гретц сделал неожиданный прогноз относительно того, сколько голов забьёт российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом сезоне НХЛ.

«Возможно, успех «Вашингтон Кэпиталз» как команды высшего уровня сходит на нет, но Алекс Овечкин ещё не завершил свою карьеру как лучший снайпер. Особенно сейчас, когда он, вероятно, чувствует запах рекорда Уэйна Гретцки, поскольку 38-летнему хоккеисту осталось всего 73 гола.

В прошлом сезоне Овечкин забросил 42 шайбы в 73 матчах — почти беспрецедентный показатель для игрока такого возраста. Он уже бросил вызов всему, что мы знаем о кривых старения, когда ему исполнилось 30, и он собирается продолжать разрушать ожидания в этом сезоне, став самым возрастным игроком, когда-либо забившим 50 голов за сезон и побив уже установленный им рекорд.

Сезон с 50 шайбами приведёт его к 872 голам в карьере — и ему останется всего 22 шайбы до Гретцки, у которого 894 гола, перед следующим сезоном», — приводит слова Гретца Bleacher Report.

Отметим, что неожиданным этот прогноз делает тот факт, что практически никто из экспертов не верит, что Овечкин может забить 50+ голов в 38 лет.