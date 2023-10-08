Журналистка из США назвала минус в игре «Рейнджерс» после предсезонки

Журналистка Дебора Сеймур в статье на портале Forever Blue Shirts рассказала, что игра запасного голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатана Куика является минусом «синерубашечников».

«Куик выглядел очень «заржавевшим» в лагере, чего и следовало ожидать от любого вратаря-ветерана, который месяцами не видел реальной игровой ситуации. Но количество пропущенных голов не делает его первые игры в регулярном сезоне оптимистичными.

В трёх предсезонных матчах Куик потерпел три поражения с 80,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 5,08. Тренеру вратарей «Рейнджерс» Бенуа Аллеру предстоит много работы», — написала Сеймур в статье.

Напомним, Куик является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014, 2023).