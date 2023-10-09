Акользин — о крупном поражении от «Салавата»: «Металлург» забудет матч, как страшный сон

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин прокомментировал крупное поражение от «Салавата Юлаева» (2:6).

«Даже не знаю, с чем связать такой результат. Может быть, присутствовал недонастрой после выигрышного матча. Упустили игру с самого начала, и соперник этим воспользовался: реализовал все моменты, которые были. Отсюда результат. Только под конец получилось пробить вратаря. Надо отдать должное «Салавату»: ребята блокировали много бросков, хорошо сыграл вратарь. «Салават» так же играл активно, как и в прошлом матче. Мы были к этому готовы, но, видимо, не настолько — поэтому так сложился матч. Сделаем выводы, забудем матч, как страшный сон, и будем настраиваться на выезд», — цитирует Акользина сайт КХЛ.