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Защитник «Тампы» рассказал, были ли у него опасения по поводу призыва в армию в России

Защитник «Тампы» рассказал, были ли у него опасения по поводу призыва в армию в России
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, переживал ли он, когда приехал в Россию, что его могут забрать в армию.

«Российские игроки НХЛ боятся приезжать в Россию из-за страха службы в армии? У меня не было таких предрассудков, я приехал, чувствую себя спокойно. Понятно, что может быть какая-то мобилизация, но я об этом не думал. Думаю, что если нормально всё с документами, то есть прошёл военные сборы, потратив две недели – месяц своего времени… Я частично годен, так в документах написано. Что буду делать, если придёт повестка? Не знаю, она не приходила. Я не думаю, что это вообще возможно, не было мыслей, что меня могут забрать», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

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