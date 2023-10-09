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Сергачёв — о КХЛ: государственные деньги даются в клуб, там они быстренько пилятся, и всё

Сергачёв — о КХЛ: государственные деньги даются в клуб, там они быстренько пилятся, и всё
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о разнице в бизнес-подходе НХЛ и КХЛ.

«Пропасть между уровнем КХЛ и НХЛ огромна? Можно ли её сравнить с разницей между российским футболом и английским? Наверное, что-то типа такого. Просто я не могу сравнивать, потому что я не играл в КХЛ, будет не к месту сравнивать. Я вижу, что игроки, которые приезжают из КХЛ, хорошие, они готовы играть.

Но пропасть между самими организациями, конечно, огромная. Там бизнес, а здесь не бизнес. У нас всё идёт из Советского Союза, где хоккей был бесплатным, это раз. Государственные деньги даются в клуб, а они там быстренько пилятся, и всё. Им необязательно зарабатывать, потому что им через год дадут такой же бюджет, будет что забрать. В НХЛ ребята хотят выиграть Кубок, чтобы заработать, чтобы о них говорили, чтобы продавался мерч, ходили люди, а в КХЛ они это делают, но на пол-Фёдора, чтобы показать, что они что-то делают. Не везде, естественно, но такой вайб вокруг лиги создаётся», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

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