Сергачёв — о ситуации с вратарём ЦСКА Федотовым: возможно, это была игра элит

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Возможно, что это была игра элит каких-то, чтобы не отпускать его в НХЛ, какая-то порка, я не знаю. Обычно, когда с кем-то из хоккеистов происходит некая история, хоккейное коммьюнити об этом знает и слышит, а здесь вообще ничего. В этом и проблема – никто ничего не знает. Кто-то говорит одно, другие другое.

Вся эта история повергла всех в шок. Все выкладывали посты, у нас нет чёткого хоккейного коммьюнити в России, нет профсоюза в КХЛ, это проблема», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

В августе Федотов был дисквалифицирован на четыре месяца за подписание контракта с ЦСКА, несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз» в НХЛ. Тем не менее голкипер продолжил выходить на лёд в матчах КХЛ, что нарушает санкции со стороны ИИХФ.