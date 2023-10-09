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Овечкин попал в топ самых крупных хоккеистов сезона НХЛ по версии The Hockey Writers

Овечкин попал в топ самых крупных хоккеистов сезона НХЛ по версии The Hockey Writers
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The Hockey Writers составил топ самых крупных хоккеистов НХЛ перед сезоном-2023/2024. В него попал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Рост: 192 см, вес: 108 кг.

Настоящий силовой форвард, Алекс Овечкин взял НХЛ штурмом с тех пор, как впервые появился в 2005 году в 20-летнем возрасте. Имея на своем счету шесть «Морис «Ракета» Ришар Трофи», Овечкин уже забил больше 800 голов и набрал больше 1000 очков за свою карьеру. Несмотря на то, что по шкале BMI российский нападающий относится к категории «с лишним весом», сегодня он входит в число лучших и крупнейших игроков НХЛ», — говорится в сообщении.

В топ также вошли Андерс Ли из «Нью-Йорк Айлендерс» (191 см, 105 кг), Ник Ритчи из «Сент-Луис Блюз» (188, 99), Патрик Марун из «Миннесоты Уайлд» (193, 102), Дэвид Савар из «Монреаль Канадиенс» (189, 99) и Робин Ленер из «Вегас Голден Найтс» (192, 111).

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