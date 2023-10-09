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«Евгений, похоже, уже не тот». Журналистка The Athletic — о ситуации Кузнецова

«Евгений, похоже, уже не тот». Журналистка The Athletic — о ситуации Кузнецова
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Журналистка The Athletic Шайна Голдман поделилась мнением о ситуации российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Если Никлас Бекстрём не сможет вернуться на прежний уровень, на кого сможет рассчитывать команда? Евгений Кузнецов, похоже, тоже уже не тот. 31-летний хоккеист завершил ещё один тяжёлый год. Это был один из его худших сезонов в плане результативности, и он приносил негативный эффект на обоих концах площадки в отличие от своих товарищей по команде. Именно это приводит к его скромному рейтингу, что не соответствует уровню первого центрального форварда или третьего нападающего команды уровня выхода в плей-офф», — приводит слова Голдман The Athletic.

31-летний Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги, отдав 43 результативные передачи. Российский нападающий провёл 81 матч, забросил 12 шайб и суммарно набрал 55 очков.

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