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Стали известны партнёры Овечкина на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башира в «Твиттере».

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин провёл тренировку в первом звене с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши. Нападающий Евгений Кузнецов занимался во второй тройке атаки. Его партнёрами стали Коннор Макмайкл и Том Уилсон. Защитник Александр Алексеев провёл тренировку в четвёртой паре.

Полный состав «Вашингтона»:

Овечкин — Бекстрём — Оши;

Макмайкл — Кузнецов — Уилсон;

Милано — Строум — Филлипс;

Маленстин — Дауд — Протас;

Манта.

Сандин — Карлсон;

Юханссон — Дженсен;

Фехервари — ван Римсдайк;

Алексеев — Хеман-Актелль.

Кемпер;

Линдгрен.