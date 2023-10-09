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Стали известны партнёры Овечкина на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ

Стали известны партнёры Овечкина на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ
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Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» на первый официальный день регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башира в «Твиттере».

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин провёл тренировку в первом звене с Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши. Нападающий Евгений Кузнецов занимался во второй тройке атаки. Его партнёрами стали Коннор Макмайкл и Том Уилсон. Защитник Александр Алексеев провёл тренировку в четвёртой паре.

Полный состав «Вашингтона»:

Овечкин — Бекстрём — Оши;
Макмайкл — Кузнецов — Уилсон;
Милано — Строум — Филлипс;
Маленстин — Дауд — Протас;
Манта.

Сандин — Карлсон;
Юханссон — Дженсен;
Фехервари — ван Римсдайк;
Алексеев — Хеман-Актелль.

Кемпер;
Линдгрен.

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