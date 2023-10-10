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Хорватский нападающий Борна Рендулич перешёл из «Сочи» в СКА

Хорватский нападающий Борна Рендулич перешёл из «Сочи» в СКА
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Алёша Пилко, агент нападающего «Сочи» Борны Рендулича, на своей странице в «Твиттере» официально объявил о переходе хорвата в СКА. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что переход 31-летнего хорватского форварда в санкт-петербургскую команду неизбежен.

«От «Дома спорта» до одного из крупнейших клубов Европы — СКА из Санкт-Петербурга. Поздравляем нашего Борну Рендулича с этим переездом!» — говорится в сообщении.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рендулич принял участие в 16 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков, а также 14 минут штрафного времени.

Примечательно, что ранее болельщики «Сочи» выступили резко против обмена Рендулича в СКА.

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