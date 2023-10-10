Овечкин попал в рейтинг самых интересных хоккеистов своих команд НХЛ по версии ESPN

ESPN назвал самых интересных хоккеистов каждого клуба НХЛ в преддверии старта сезона-2023/2024. В рейтинге оказалось пять российских игроков.
В список попали нападающие Иван Барбашёв из «Вегас Голден Найтс» и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, в топе оказалось сразу три российских вратаря: Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифс», Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» и Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс».
Весь топ:
1. «Вегас Голден Найтс»: Иван Барбашёв.
2. «Колорадо Эвеланш»: Кейл Макар.
3. «Каролина Харрикейнз»: Сет Джарвис.
4. «Эдмонтон Ойлерз»: Стюарт Скиннер.
5. «Нью-Джерси Дэвилз»: Тимо Майер.
6. «Торонто Мэйпл Лифс»: Илья Самсонов.
7. «Даллас Старз»: Миро Хейсканен.
8. «Флорида Пантерз»: Сергей Бобровский.
9. «Нью-Йорк Рейнджерс»: Игорь Шестёркин.
10. «Бостон Брюинз»: Брэд Маршан.
11. «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Виктор Хедман.
12. «Лос-Анджелес Кингз»: Пьер-Люк Дюбуа.
13. «Миннесота Уайлд»: Филип Густавссон.
14. «Питтсбург Пингвингз»: Эрик Карлссон.
15. «Сиэтл Кракен»: Филипп Грубауэр.
16. «Баффало Сэйбрз»: Расмус Далин.
17. «Нью-Йорк Айлендерс»: Мэтью Барзал.
18. «Калгари Флэймз»: Элиас Линдхольм.
19. «Оттава Сенаторз»: Йоонас Корписало.
20. «Виннипег Джетс»: Коннор Хеллейбак.
21. «Детройт Ред Уингз»: Алекс Дебринкэт.
22. «Нэшвилл Предаторз»: Райан О'Райлли.
23. «Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин.
24. «Ванкувер Кэнакс»: Филип Гронек.
25. «Коламбус Блю Джекетс»: Адам Фантилли.
26. «Сент-Луис Блюз»: Кевин Хейз.
27. «Аризона Койотс»: Логан Кули.
28. «Монреаль Канадиенс»: Юрай Слафковски.
29. «Филадельфия Флайерз»: Шон Кутюрье.
30. «Чикаго Блэкхоукс»: Коннор Бедард.
31. «Анахайм Дакс»: Джейми Драйсдейл.
32. «Сан-Хосе Шаркс»: Вильям Эклунд.