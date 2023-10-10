Овечкин попал в рейтинг самых интересных хоккеистов своих команд НХЛ по версии ESPN

ESPN назвал самых интересных хоккеистов каждого клуба НХЛ в преддверии старта сезона-2023/2024. В рейтинге оказалось пять российских игроков.

В список попали нападающие Иван Барбашёв из «Вегас Голден Найтс» и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, в топе оказалось сразу три российских вратаря: Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифс», Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» и Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Весь топ:

1. «Вегас Голден Найтс»: Иван Барбашёв.

2. «Колорадо Эвеланш»: Кейл Макар.

3. «Каролина Харрикейнз»: Сет Джарвис.

4. «Эдмонтон Ойлерз»: Стюарт Скиннер.

5. «Нью-Джерси Дэвилз»: Тимо Майер.

6. «Торонто Мэйпл Лифс»: Илья Самсонов.

7. «Даллас Старз»: Миро Хейсканен.

8. «Флорида Пантерз»: Сергей Бобровский.

9. «Нью-Йорк Рейнджерс»: Игорь Шестёркин.

10. «Бостон Брюинз»: Брэд Маршан.

11. «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Виктор Хедман.

12. «Лос-Анджелес Кингз»: Пьер-Люк Дюбуа.

13. «Миннесота Уайлд»: Филип Густавссон.

14. «Питтсбург Пингвингз»: Эрик Карлссон.

15. «Сиэтл Кракен»: Филипп Грубауэр.

16. «Баффало Сэйбрз»: Расмус Далин.

17. «Нью-Йорк Айлендерс»: Мэтью Барзал.

18. «Калгари Флэймз»: Элиас Линдхольм.

19. «Оттава Сенаторз»: Йоонас Корписало.

20. «Виннипег Джетс»: Коннор Хеллейбак.

21. «Детройт Ред Уингз»: Алекс Дебринкэт.

22. «Нэшвилл Предаторз»: Райан О'Райлли.

23. «Вашингтон Кэпиталз»: Александр Овечкин.

24. «Ванкувер Кэнакс»: Филип Гронек.

25. «Коламбус Блю Джекетс»: Адам Фантилли.

26. «Сент-Луис Блюз»: Кевин Хейз.

27. «Аризона Койотс»: Логан Кули.

28. «Монреаль Канадиенс»: Юрай Слафковски.

29. «Филадельфия Флайерз»: Шон Кутюрье.

30. «Чикаго Блэкхоукс»: Коннор Бедард.

31. «Анахайм Дакс»: Джейми Драйсдейл.

32. «Сан-Хосе Шаркс»: Вильям Эклунд.