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Овечкин объяснил, как сохраняет спокойствие, несмотря на разговоры о рекорде Гретцки

Овечкин объяснил, как сохраняет спокойствие, несмотря на разговоры о рекорде Гретцки
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге.

«Все говорят про погоню за Гретцки – как удаётся оставиться спокойным? Я просто выхожу на лёд и показываю лучшее, на что способен. Стараюсь помогать команде выиграть. Каждый матч важен для нас. Так что я просто иду вперёд ради команды», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

Капитал «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин отстаёт от Гретцки всего на 72 гола (894).

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