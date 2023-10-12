«Не получилось абсолютно ничего». Тренер «Куньлуня» Игнатьев — о матче с минским «Динамо»

Главный тренер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (0:4).

«Поздравляю «Динамо» с победой, они сегодня были гораздо лучше во всех аспектах игры, в том числе и по итоговому счёту — он на табло. Хочу сказать спасибо нашему вратарю Джереми Смиту, без него счёт был бы другой. Не получилось абсолютно ничего – и движение, и всё остальное.

Была ли мысль поменять голкипера во время тайм-аута после второй пропущенной шайбы? Нет, несмотря на то что в этом есть определенная логика: когда команда берёт тайм-аут, она стремится поменять ход игры, и замена вратаря часто этому сопутствует. Однако в данном случае, если бы не Смит, повторюсь, счёт был бы совсем другой. Драка Оттенбрайта и Ковгорени не была запланирована, чтобы взбодрить команду, такие вещи нельзя запланировать. Думаю, ребята нас услышали – и эта стычка была следствием нашего тайм-аута. Жалко, что нам это не помогло взбодриться и поменять ход игры.

Игровое время Никиты Парфенюка будет постепенно увеличиться – сейчас он седьмой защитник. И очень хорошо справляется со своими обязанности и функциями, даёт другим игрокам передышку, мы им довольны», — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.