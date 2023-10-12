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«Без страха и упрёка». Главный тренер СКА Ротенберг показал своё детское фото со змеёй

«Без страха и упрёка». Главный тренер СКА Ротенберг показал своё детское фото со змеёй
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале показал личное архивное фото в семилетнем возрасте. На фотографии Ротенберг держит на себе змею. Подпись гласит: «Без страха и упрёка».

СКА в текущем сезоне сыграл 16 матчей, в которых одержал восемь побед при восьми поражениях. С 16 результативными баллами подопечные Ротенберга занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся дома с минским «Динамо» 13 октября.

В последней игре СКА дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 2:3.

Ранее Роман Ротенберг после поражения от «Локомотива» оценил дебют новичка армейского клуба Борны Рендулича и рассказал про график игр команды.

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