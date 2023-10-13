«Сид и Ови потрясающие послы НХЛ». Салливан поделился ожиданиями от матча с «Вашингтоном»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.

«Сид и Ови оба были потрясающими послами НХЛ… Я думаю, что все мы, у кого была возможность наблюдать за этим поближе, конечно, понимаем, что это большая честь — наблюдать за этими парнями и быть частью этого [противостояния]. Они потрясающие таланты. Они невероятно конкурентоспособные ребята. Я думаю, это одна из вещей, которая подпитывает соперничество», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Овечкин и Кросби встретятся друг с другом в 66-й раз в регулярном сезоне. Овечкин, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, набрал 63 очка (34+29) в первых 65 матчах между ними. Кросби, выбранный под первым номером на драфте 2005 года, набрал 86 (28+58) очков.