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«Сид и Ови потрясающие послы НХЛ». Салливан поделился ожиданиями от матча с «Вашингтоном»

«Сид и Ови потрясающие послы НХЛ». Салливан поделился ожиданиями от матча с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.

«Сид и Ови оба были потрясающими послами НХЛ… Я думаю, что все мы, у кого была возможность наблюдать за этим поближе, конечно, понимаем, что это большая честь — наблюдать за этими парнями и быть частью этого [противостояния]. Они потрясающие таланты. Они невероятно конкурентоспособные ребята. Я думаю, это одна из вещей, которая подпитывает соперничество», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Овечкин и Кросби встретятся друг с другом в 66-й раз в регулярном сезоне. Овечкин, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, набрал 63 очка (34+29) в первых 65 матчах между ними. Кросби, выбранный под первым номером на драфте 2005 года, набрал 86 (28+58) очков.

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