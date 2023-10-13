Основной голкипер «Вашингтона» не сыграет с «Питтсбургом» из-за рождения ребёнка

Основной вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер пропустит стартовый матч команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что за сутки до первого матча в чемпионате у Дарси Кемпера родился ребёнок. По этой причине канадский вратарь не сыграет с «Питтсбургом», а защищать ворота столичной команды будет Чарли Линдгрен.

Напомним, в прошлом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Кемпер принял участие в 57 встречах, в которых одержал 22 победы при 90,9% отражённых бросков, коэффициенте надёжности 2,87 и пяти шат-аутах. Для Дарси это был дебютный сезон в «Вашингтоне».