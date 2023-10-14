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«Geno Machino». В «Питтсбурге» прокомментировали гол Малкина в ворота «Вашингтона»

«Geno Machino». В «Питтсбурге» прокомментировали гол Малкина в ворота «Вашингтона»
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Российский нападающий Евгений Малкин забил первый гол в новом розыгрыше Национальной хоккейной лиги, а также стал автором трёх результативных передач. После окончания встречи в клубе прокомментировали шайбу россиянина. «Geno Machino», — написано в официальном аккаунте «Пингвиз» под видео с голом Малкина.

Напомним, атака «Питтсбурга» началась после потери капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не смог вывести шайбу из зоны своей команды.

Евгений Малкин был признан лучшим игроком сегодняшнего матча.

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