«Geno Machino». В «Питтсбурге» прокомментировали гол Малкина в ворота «Вашингтона»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
Российский нападающий Евгений Малкин забил первый гол в новом розыгрыше Национальной хоккейной лиги, а также стал автором трёх результативных передач. После окончания встречи в клубе прокомментировали шайбу россиянина. «Geno Machino», — написано в официальном аккаунте «Пингвиз» под видео с голом Малкина.
Напомним, атака «Питтсбурга» началась после потери капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не смог вывести шайбу из зоны своей команды.
Евгений Малкин был признан лучшим игроком сегодняшнего матча.