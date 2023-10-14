WHN: Карбери пополнил список тренеров «Вашингтона», которых терроризировал Малкин

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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Российский нападающий Евгений Малкин забил первый гол в новом розыгрыше Национальной хоккейной лиги, а также стал автором трёх результативных передач. Россиянин был признан первой звездой матча. Для нового главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери этот матч стал дебютным в регулярном чемпионате. Портал Washington Hockey Now иронично отреагировал на перфоманс Малкина, который смазал дебют наставника «Кэпиталз».

«Карбери пополнил список тренеров «Вашингтона», которых терроризировал Малкин», — говорится в сообщении на портале Washington Hockey Now.