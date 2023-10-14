Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

WHN: Карбери пополнил список тренеров «Вашингтона», которых терроризировал Малкин

WHN: Карбери пополнил список тренеров «Вашингтона», которых терроризировал Малкин
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Российский нападающий Евгений Малкин забил первый гол в новом розыгрыше Национальной хоккейной лиги, а также стал автором трёх результативных передач. Россиянин был признан первой звездой матча. Для нового главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери этот матч стал дебютным в регулярном чемпионате. Портал Washington Hockey Now иронично отреагировал на перфоманс Малкина, который смазал дебют наставника «Кэпиталз».

«Карбери пополнил список тренеров «Вашингтона», которых терроризировал Малкин», — говорится в сообщении на портале Washington Hockey Now.

Материалы по теме
Провал «Вашингтона» в первом матче сезона НХЛ! Малкин наказал Овечкина за ошибку
Видео
Провал «Вашингтона» в первом матче сезона НХЛ! Малкин наказал Овечкина за ошибку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android