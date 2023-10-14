Цуккарелло: Капризову удобнее говорить на местном языке, когда он находится в США

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением о назначении российского одноклубника и близкого друга Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды.

«Его звёздный час. В первый год ему, возможно, было не так комфортно — с точки зрения языка, понимания, где его место в команде, первого пребывания в Соединённых Штатах, привыкания к городу, культуре, тому, как всё делать. Теперь, я думаю, он один из самых важных игроков в лиге, один из наших лучших игроков. Ему удобнее говорить на местном языке, когда он находится в США. Естественно, он играет немного более важную роль. Мы следим за ним на льду, и, когда он говорит, ты понимаешь, что это важно», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.