Вратарь «Вашингтона»: я вырос, следя за противостоянием Александра Великого и Малыша Сида

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен поделился мыслями после матча с «Питтсбург Пингвинз». Голкипер сыграл, потому что его коллега по амплуа Дарси Кемпер перед встречей отправился на роды своей жены.

«Я справился с этими новостями хорошо. Лучше всего было то, что у меня был действительно хороший партнёр-вратарь, который держал меня в курсе, и он дал мне знать в четверг вечером, что, скорее всего, я выйду в рамку.

Ему тоже надо отдать должное. Это говорит о том, насколько он хороший товарищ по команде: у него скоро появится ребёнок — его первый ребёнок — а он думает обо мне. Я очень рад за Кемперов. У Дарси замечательная жена, и я очень рад, что они начинают строить свою семью.

Когда я узнал, что сыграю, то, очевидно, был взволнован. Я вырос, наблюдая за этим соперничеством между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», заходил на сайт НХЛ и видел противостояние Александра Великого и Малыша Сида. А теперь у меня была возможность стать частью этого, сыграть в первом домашнем матче. Думаю, что болельщики были превосходны — прямо с самого начала. Они определённо поддержали нас, так что я тоже это ценю», — приводит слова Линдгрена официальный сайт «Кэпиталз».