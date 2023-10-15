Талалуев — о серии из пяти побед: никакой эйфории у «Спартака» точно нет

Нападающий «Спартака» Илья Талалуев подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:2). Форвард забросил две шайбы, в том числе победную на 58-й минуте. Для красно-белых эта победа стала пятой подряд.

«Хороший матч, мы все хорошо сыграли. То, что дубль сделал – это вообще отлично. Но самое главное – победа нашей команды.

Первый гол в сезоне? Да, было небольшое облегчение по этому поводу. Долго не шло, не получалось забить, но дальше будет легче. У нас хорошее звено с Филиным и Бурмистровым. Мы все разговариваем между собой, кто и что будет делать на площадке. Должно уже было у нас получиться.

Пятая победа подряд и второе место на Западе? Мы не смотрим в таблицу и просто живём от игры к игре. Следующий матч против «Сочи», никакой эйфории нет точно», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Талалуева.

Красно-белые находятся на второй позиции в Западной конференции. На счету «Спартака» 26 очков после 19 матчей.