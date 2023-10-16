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Сергей Светлов оценил игру Овечкина на старте НХЛ

Сергей Светлов оценил игру Овечкина на старте НХЛ
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона в контексте матча с «Питтсбургом» (0:4).

«Овечкин стартовал тяжело? Не сказал бы. У Александра было неплохое движение, в одном из эпизодов он легко убежал от защитников и вышел один на один, был близок к первому голу.

Другое дело, что пока «Вашингтон» только ищет свой стиль игры. Пришёл новый тренер, составы всех троек изменены. Показалось, что у каждого звена есть свой хоккей, теперь из этих вариаций нужно выстроить общекомандную систему. Требуется время», – приводит слова Светлова Russia-hockey.ru.

Напомним, Овечкину до достижения рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 72 шайбы.

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