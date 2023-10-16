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Сергей Светлов высказался о перспективах «Питтсбурга» и «Вашингтона» на сезон

Сергей Светлов высказался о перспективах «Питтсбурга» и «Вашингтона» на сезон
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил перспективы «Вашингтона» и «Питтсбурга» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«В НХЛ крайне тяжело делать прогнозы, особенно по первым матчам. Все команды примерно равны, всё очень быстро меняется. Повторюсь, «Питтсбург» мне на старте понравился. Если лидеры клуба Малкин, Кросби, Летанг, Карлссон выдержат ритм сезона, то их команда может рассматриваться как фаворит. Посмотрим, как большая четвёрка клуба во главе с Малкиным пройдёт весь сезон. С интересом буду следить за «Питтсбургом», – цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Питтсбург» в недавнем выездном матче уверенно обыграл «Кэпиталз» со счётом 4:0.

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