Полиция проводит проверку после видео с форвардом «Амура» Хохлачёвым

Полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором хоккеист «Амура» Александр Хохлачёв залез на крышу автомобиля жителя Хабаровска.

«Проводится проверка по информации, размещённой в сети Интернет. Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. От владельца машины заявления не поступало – информация была зарегистрирована в социальных сетях», — сказал представитель УМВД РФ по Хабаровску «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».