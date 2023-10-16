Источник: Хохлачёв оштрафован на 6,5 млн рублей. Штраф могут отменить за хорошую игру

Форвард «Амура» Александр Хохлачёв оштрафован на месячную зарплату. Это примерно 6,5 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

«Штраф может быть отменён, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии, которую дальневосточники начинают уже завтра в Челябинске, с «Трактором». До этого Хохлачёв не забивал 11 матчей подряд», — сказано в сообщении.

Напомним, сегодня пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».

Форвард провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. За последние 12 матчей Хохлачёв набрал лишь два очка, отдав два результативных паса.