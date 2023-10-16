КХЛ проводит проверку по инциденту с форвардом «Амура» Хохлачёвым

Континентальная хоккейная лига проверяет факты, связанные с инцидентом вокруг нападающего хабаровского «Амура» Александра Хохлачёва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

«В настоящий момент Континентальная хоккейная лига проводит проверку по данному инциденту», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска после проигрыша «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.

Сегодня пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».

Форвард провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. За последние 12 матчей Хохлачёв набрал лишь два очка, отдав два результативных паса.