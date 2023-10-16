Губерниев: Хохлачёв — уголовный преступник, и полиции нужно уделить особое внимание

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал действия нападающего «Амура» Александра Хохлачёва, который запрыгнул на машину жителя Хабаровска.

«Значит, нужно привлечь его к уголовной ответственности. Так что этим должен заниматься не клуб, а правоохранительные органы.

«Амур» оштрафовал Хохлачёва на месячную зарплату? При чём тут вообще клуб? Речь должна идти именно об уголовном преследовании. Он ведь по чужой машине прошёлся? Человек в нетрезвом состоянии. Значит, это «уголовка». Так что товарищ Хохлачёв – уголовный преступник, и правоохранительным органам нужно уделить особое внимание.

КХЛ должна как-то отреагировать на эту ситуацию? Если лиге понравится, что у неё будет играть уголовник, то это вопросы к лиге. Это даже не административное нарушение, надо будет посмотреть размер ущерба и прочее», — сказал Губерниев в интервью «РБ Спорт».

Сегодня пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».