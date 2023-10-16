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Бывший тренер единственного финна в КХЛ отреагировал на его возвращение в Россию

Бывший тренер единственного финна в КХЛ отреагировал на его возвращение в Россию
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Главный тренер итальянского клуба «Пустерталь-Вал Пустерия» Томек Валтонен прокомментировал возвращение соотечественника, финского нападающего Теэму Пулккинена в КХЛ. Форвард подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар». Ранее Пулккинен тренировался в «Пустертале», пока ждал предложений.

«Я дал ему разрешение тренировался с командой? Я тренирую тех, кто у меня есть. Я никому не даю разрешения. Моя работа — тренировать команду как можно успешнее, а спортивный директор и генеральный менеджер решают, кто с нами тренируется и играет.

Пулккинен выбрал играть в КХЛ? Это его выбор. Каждый делает свой выбор. Что мне комментировать?

Что Пулккинен думал о своём положении в Финляндии? Мы не говорили об этом. Мы старались заставить команду играть и добиваться успехов», — приводит слова Валтонена Iltalehti.

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