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ЦСКА разгромил «Куньлунь» со счётом 7:0, у китайской команды 10-е поражение подряд

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).

На седьмой минуте Виталий Абрамов с передачи Павла Карнаухова вывел ЦСКА вперёд. На 15-й минуте Владислав Каменев удвоил преимущество москвичей. На 30-й минуте Тахир Мингачёв забросил третью шайбу. На 35-й минуте Максим Соркин с передачи Михаила Григоренко забил четвёртый гол. На 42-й минуте Сергей Плотников довёл счёт до разгромного. На 52-й минуте Матвей Шуравин забил шестой гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Минске сыграет с «Динамо». ЦСКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 19 октября.