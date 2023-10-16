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ЦСКА разгромил «Куньлунь» со счётом 7:0, у китайской команды 10-е поражение подряд

ЦСКА разгромил «Куньлунь» со счётом 7:0, у китайской команды 10-е поражение подряд
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Абрамов (Карнаухов) – 06:44 (5x5)     2:0 Каменев (Григоренко, Окулов) – 14:55 (5x4)     3:0 Мингачёв (Полтапов, Фатеев) – 29:03 (5x5)     4:0 Соркин (Григоренко) – 34:39 (5x5)     5:0 Плотников (Каменев, Окулов) – 41:38 (5x5)     6:0 Шуравин (Слепышев) – 51:26 (5x5)     7:0 Григоренко (Каменев) – 57:34 (5x4)    

На седьмой минуте Виталий Абрамов с передачи Павла Карнаухова вывел ЦСКА вперёд. На 15-й минуте Владислав Каменев удвоил преимущество москвичей. На 30-й минуте Тахир Мингачёв забросил третью шайбу. На 35-й минуте Максим Соркин с передачи Михаила Григоренко забил четвёртый гол. На 42-й минуте Сергей Плотников довёл счёт до разгромного. На 52-й минуте Матвей Шуравин забил шестой гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Минске сыграет с «Динамо». ЦСКА примет «Локомотив». Оба матча состоятся 19 октября.

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