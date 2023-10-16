Сразу четыре вратаря оформили шат-ауты за шесть матчей игрового дня в КХЛ

Сегодня, 16 октября, в КХЛ произошло примечательное событие. В шести сыгранных матчах сразу четыре вратаря оформили шат-ауты.

В матче между «Ладой» и «Нефтехимиком» (0:4) голкипер нижнекамцев Филипп Долганов записал на свой счёт «сухарь». Вратарь отразил все 22 броска. Во встрече «Торпедо» и «Северстали» (0:4) страж ворот череповчан Константин Шостак сделал 30 сейвов, сумев оформить шат-аут.

Опытный голкипер ЦСКА Александр Шарыченков смог «засушить» Куньлунь Ред Стар» (7:0). Вратарь отразил 18 бросков. Его армейский коллега из СКА Артемий Плешков также оставил свои ворота в неприкосновенности, совершив 31 сейв в матче с «Адмиралом» (5:0).

Отметим, что голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов пропустил лишь один гол при 31 спасении во встрече с «Сибирью» (2:1), а вратарь «Спартака» Патрик Рыбар капитулировал дважды в матче с «Сочи», отразив 30 бросков.