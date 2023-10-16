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Рашевский: в «Динамо» прошло собрание после поездки. Не имели права сегодня отдать игру

Рашевский: в «Динамо» прошло собрание после поездки. Не имели права сегодня отдать игру
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался после победы в матче с «Сибирью» (2:1).

«После поездки состоялось собрание. Был серьёзный разговор. Мы все поговорили, разобрались в себе и выходили сегодня играть только на победу. Мы не имели права отдавать первую игру в этой домашней серии. Да, у нас есть проблемы с реализацией, но мы на пути к исправлению ситуации.

Мои моменты? Я думаю, что реализация может прийти только через работу. Все же видят, что много моментов создаётся, но не идёт пока. Я стараюсь и двигаюсь в правильном направлении. Думаю, что когда будет нужно, тогда и забью.

Победа добавила уверенности. Я думаю, что в следующем матче у нас будет гораздо лучше с реализацией. Естественно, теперь у нас появилась уверенность», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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