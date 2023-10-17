The Hockey News: погоня Овечкина за Гретцки — главная причина следить за «Вашингтоном»

Журналист The Hockey News Рэнди Спортак поделился ожиданиями от матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз» (2:00 мск).

«Калгари Флэймз» были разорваны звездной кавалькадой «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:5 и начали свой выездной тур из пяти матчей. «Вашингтон Кэпиталз», открывшие сезон поражением от «Пингвинз» со счётом 0:4, предложат очень похожую задачу, когда клубы встретятся в столице США.

Алекс Овечкин гонится за Уэйном Гретцки как за лидером за всю историю НХЛ (на его счету 822 гола за карьеру, и ему нужно 73, чтобы превзойти отметку Гретцки в 894) — что, по сути, является главной причиной следить за этой командой, — а его влияние на «Кэпс» в матче с «Флэймз» нельзя недооценивать.

В 23 матчах за карьеру с «Калгари» Овечкин забил 15 голов и набрал 31 очко. Он также надеется забить свой 300-й гол в большинстве в карьере.

Хотя «Кэпиталз» не имеют такой звездной силы, как «Пингвинз», с которой «Флэймз» могли бы бороться, «Калгари» всё равно должен хорошо понимать, как контролировать игру, чтобы держать Овечкина и компанию под контролем», — говорится в сообщении.