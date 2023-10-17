Никита Задоров попал под сокрушительный силовой приём в матче с «Вашингтоном»

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров попал под сокрушительный силовой приём в матче регулярного Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 Б).

В середине первого периода хоккеист «огоньков», подобрав шайбу в своей зоне, отправился к борту за воротами своей команды. Задоров отдал передачу, и тут же на него налетел нападающий «Вашингтона» Том Уилсон. Российский защитник рухнул на лёд, однако затем быстро поднялся.

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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).