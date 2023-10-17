«Арр! Камон!» Овечкин провёл матч с «Калгари» с микрофоном

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2 Б) с микрофоном.

Капитан столичной команды подбадривал своих товарищей мощным рыком и часто повторял «камон» — «вперёд». На видео также попали советы Овечкина своему давнему одноклубнику и другу Никласу Бекстрёму. Кроме того, в ролике заметна реакция россиянина на его силовой приём против хоккеиста «Калгари».

ВИДЕО

Ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).